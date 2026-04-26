Motorista é preso após atropelamento que causou a morte de criança e gerou comoção em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Motorista é preso após atropelamento que causou a morte de criança e gerou comoção em Rio das Ostras Foto: Reprodução

Publicado 26/04/2026 20:51

Rio das Ostras - A prisão do motorista envolvido no atropelamento que matou o menino Luan Costa, de 6 anos, trouxe novos desdobramentos a um caso que abalou Rio das Ostras e comoveu moradores. A captura aconteceu no dia 25 de abril, dois dias após o acidente que tirou a vida da criança no bairro Serramar.

A investigação aponta que o veículo invadiu a calçada e atingiu crianças que estavam no local. Luan não resistiu aos ferimentos, enquanto outras vítimas ficaram machucadas e precisaram de atendimento. A cena gerou desespero entre moradores e repercutiu rapidamente em toda a cidade.

Segundo o delegado Luiz Maurício Armond, o condutor foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravantes, além de lesão corporal culposa. O caso ganhou maior gravidade após a confirmação de que o motorista não possuía habilitação e deixou o local sem prestar socorro.

Após o atropelamento, o suspeito se escondeu na casa de familiares, mas acabou localizado e preso. Diante das circunstâncias, não houve concessão de fiança. Ele foi encaminhado para audiência de custódia, onde a Justiça irá definir se permanecerá preso durante o andamento do processo.

O registro da ocorrência foi feito na 128ª Delegacia de Polícia, responsável por conduzir a investigação. A unidade segue apurando detalhes do caso para esclarecer completamente as circunstâncias do crime.

A tragédia deixou marcas profundas na comunidade, que cobra respostas e justiça. O caso segue em andamento e pode ter novos desdobramentos nos próximos dias.