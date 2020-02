Muito mais diversão: Hopi Hari investe em eventos musicais e anuncia nova atração para 2020

Após registrar crescimento de 32% no número de visitantes em 2019, o Hopi Hari, um dos maiores parques temáticos do país, se prepara para uma temporada cheia de eventos e novas atrações. A primeira delas foi anunciada na última semana, e deve chegar ainda no primeiro semestre. O 'Virtual Montezuma', um simulador de montanha-russa capaz de dar ao público a sensação de estar no brinquedo de verdade, com movimento, som e até vento.

"Desde de que assumimos o parque, em maio do ano passado, estamos buscando mostrar para o antigo visitante que o Hopi Hari continua sendo referência em diversão. Investimos em modernização e, com isso, já conseguimos colocar 98% das nossas atrações ativas. Além de termos aberto as portas do parque para os eventos musicais, que vem agradando ao nosso público", comenta Laila Braghero, gestora de comunicação e marketing do parque com capacidade para receber até 15 mil visitantes por dia.

Galeria de Fotos Nova atração vai simular atração mais procurada do parque Divulgação Brinquedo leva duas pessoas a uma velocidade de até 120 km/h Divulgação Hopi Hari terá programação especial durante o carnaval Divulgação Hopi Hari tem quase 40 brinquedos e 760 mil m² de área divulgação

O novo brinquedo é um marco para o parque, que completou 20 anos em novembro do ano passado. De acordo com a organizadora, a atração foi projetada e desenvolvida 100% no Brasil. O equipamento vai funcionar onde hoje está situado o "Cinemotion", uma espécie de cinema dentro empreendimento temático. A novidade vai dividir espaço com as outras 40 atrações do parque, que ficam instaladas em 26 áreas temáticas.

Além do novo brinquedo, os eventos musicais também tem movimentado o parque. Entre eles, o 'Hopi Verani 2020', que começou no dia 15 de janeiro e vai até o dia 16 de março, tem levado multidões para as ruas temáticas construídas nos mais de 760 mil m² do parque. Depois de Ludmilla, Simone Simaria, entre outros artistas, quem for ao parque no dia 08, Dia Internacional da Mulher, vai assistir ao show da sertaneja Yasmin Santos.

Antes disso, na semana do carnaval, o Hopi Hari terá programação diferenciada e vai receber a bateria das escolas de samba Nenê de Vila Matilde, Águia de Ouro, Vai Vai e Tom Maior.

Resultado

A busca por eventos diferenciados vem trazendo resultado para o parque. Segundo balanço divulgado pela nova direção, que assumiu as instalações no ano passado, houve crescimento de 32% no número de visitantes em 2019, quando comparado a 2018. Ao todo, o parque recebeu 553.499 mil pessoas, com média mensal de 61 mil.