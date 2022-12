Advogado de Chico Buarque vai utilizar manuscrito para provar autoria de Roda Viva - Reprodução

Advogado de Chico Buarque vai utilizar manuscrito para provar autoria de Roda VivaReprodução

Publicado 01/12/2022 16:50 | Atualizado 01/12/2022 19:01

Rio - O advogado do compositor Chico Buarque entrou com uma ação em 17 de novembro contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro para que o filho do presidente retirasse de uma publicação a música 'Roda Viva'. Mas a juíza responsável pelo caso negou o pedido porque, segundo ela, não estava comprovada a autoria da canção no processo.

fotogaleria



Agora, João Tancredo, que representa o artista, reuniu manuscrito da obra e outras provas para confirmar que foi Chico Buarque o compositor da canção que fez sucesso após ficar em terceiro lugar no Festival de Música Popular Brasileira de 1967. Como Eduardo Bolsonaro está no Catar, o escritório decidiu entrar com uma nova ação até segunda-feira (5) para conseguir a retirada da música com mais rapidez. Agora, João Tancredo, que representa o artista, reuniu manuscrito da obra e outras provas para confirmar que foi Chico Buarque o compositor da canção que fez sucesso após ficar em terceiro lugar no Festival de Música Popular Brasileira de 1967. Como Eduardo Bolsonaro está no Catar, o escritório decidiu entrar com uma nova ação até segunda-feira (5) para conseguir a retirada da música com mais rapidez.

"Se recorrêssemos da sentença, o senhor Eduardo Bolsonaro, que está no Catar, precisará ser intimado a se manifestar antes de uma nova decisão. E isto alonga o trâmite. A ideia agora é entrar como uma nova ação. Um pedido de tutela antecipada de urgência, que permite ao juiz ou a juíza decidir rapidamente sobre a retirada da música da postagem em questão", explica o advogado.

Eduardo Bolsonaro utilizou a canção de Chico Buarque na publicação em que afirma que apoiadores bolsonaristas seriam censurados no Brasil Reprodução



Na publicação do dia 5 de novembro, Eduardo Bolsonaro publicou em sua conta no Instagram fotos de apoiadores bolsonaristas afirmando que o Brasil estaria sob censura. A trilha sonora escolhida pelo deputado foi "Roda Viva". Na ação do último dia 17, Chico Buarque pediu a retirada da música, indenização de R$ 48 mil e a publicação da sentença condenatória na rede social de Eduardo.



O novo processo será feito no mesmo 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Lagoa. Apesar do conhecimento geral de que Chico Buarque tenha composto a canção, a juíza Monica Ribeiro Teixeira indeferiu (negou) o pedido do autor de Roda Viva, não reconhecendo sua autoria sobre a obra.



"A ausência de documento indispensável à propositura da demanda, qual seja, documento hábil a comprovar os direitos autorais do requerente sobre a canção "Roda Viva", é causa de inépcia e de indeferimento da inicial", anotou a magistrada na sentença. Na publicação do dia 5 de novembro, Eduardo Bolsonaro publicou em sua conta no Instagram fotos de apoiadores bolsonaristas afirmando que o Brasil estaria sob censura. A trilha sonora escolhida pelo deputado foi "Roda Viva". Na ação do último dia 17, Chico Buarque pediu a retirada da música, indenização de R$ 48 mil e a publicação da sentença condenatória na rede social de Eduardo.O novo processo será feito no mesmo 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Lagoa. Apesar do conhecimento geral de que Chico Buarque tenha composto a canção, a juíza Monica Ribeiro Teixeira indeferiu (negou) o pedido do autor de Roda Viva, não reconhecendo sua autoria sobre a obra."A ausência de documento indispensável à propositura da demanda, qual seja, documento hábil a comprovar os direitos autorais do requerente sobre a canção "Roda Viva", é causa de inépcia e de indeferimento da inicial", anotou a magistrada na sentença.

O artista recorreu da decisão, mas não obteve êxito. Por isso, prepara nova ação provando a autoria da música com manuscritos, livros e cópias do disco.