João Batista Nunes de Oliveira, mais conhecido como Nunes, sofre assalto na Linha VermelhaDivulgação/ Clube de Regatas do Flamengo

Publicado 01/12/2022 17:48 | Atualizado 01/12/2022 18:10

Rio - Ídolo da torcida do Flamengo, o ex-atacante Nunes foi cercado por criminosos e assaltado quando trafegava na Linha Vermelha, na altura da Pavuna, Zona Norte do Rio, por volta das 20h40 de quarta-feira (31). Ele não ficou ferido na ação.

O ex-jogador, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 1981 pelo Flamengo, teve o carro, modelo Jeep Compass branco, roubado. Dentro do veículo haviam pertences de ouro de Nunes, além de materiais da escolinha de futebol que administra, entre eles chuteiras, camisas e contratos de jogadores.

João Batista Nunes de Oliveira, mais conhecido como Nunes, ídolo do Flamengo

A Polícia Militar informou que, desde a manhã desta quinta-feira (1), equipes do 41º BPM (Irajá), com o apoio de unidades das Zonas Norte e Oeste do Rio, realizam uma operação no Complexo de Comunidades do Chapadão, em Costa Barros. Na parte da tarde, informações sobre um veículo roubado e levado para a região chegaram ao comando da operação. Equipes seguem atuando no perímetro e checando as informações.

O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo) e a vítima foi ouvida. As investigações foram transferidas para a 39ª DP (Pavuna), responsável pela área onde ocorreu o crime. Diligências também estão em andamento para identificar a autoria do crime.

O Dia tenta contato com o ex-jogador.