Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola .40 e um revólver calibre 38 - Divulgação / PMERJ

Publicado 08/12/2022 13:06

Rio - Dois homens foram baleados durante um confronto com policiais militares, na manhã desta quinta-feira (8), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. As identidades de ambos não foram divulgadas.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), agentes do batalhão do município faziam um patrulhamento pelas ruas do bairro Guaxindiba, durante uma operação para retirar barricadas e desobstruir vias da região, quando foram atacados a tiros por criminosos e precisaram reagir.

Ao final do confronto, a equipe policial encontrou dois suspeitos feridos no chão e os socorreu ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Com a dupla, segundo a PM, os policiais apreenderam uma pistola .40 e um revólver calibre 38. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).