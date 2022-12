Rio Quitandinha chegou a transbordar e alagou a Rua Coronel Veiga durante a chuva de quarta-feira - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 08/12/2022 12:57 | Atualizado 08/12/2022 13:00

Rio - Os municípios de Duque de Caxias e de Petrópolis permanecem nos estágios de atenção e observação, respectivamente, nesta quinta-feira (8), após as fortes chuvas que provocaram alagamentos, deslizamentos de terra e acionamento de sirenes, nesta terça-feira (7). A previsão para o dia de hoje é de que chova forte na cidade da Baixada Fluminese e de forma fraca isolada na da Região Serrana do Rio.

De acordo com a Prefeitura do Duque de Caxias, após o anúncio do Centro Nacional de Monitoramento e

Alertas de Desastres Naturais (Cemaden/RJ) de que haverá chuva forte, a cidade vai continuar em estágio de atenção. Além disso, agentes e técnicos da Defesa Civil estão monitorando os rios do município, principalmente na região de Xerém, no quarto distrito, que foi bastante afetada nesta terça-feira.

As cinco sirenes da região podem ser acionadas, em caso de necessidade, para alertar moradores das áreas de risco, que já foram orientados a procurar locais seguros e os pontos de apoio, localizados em igrejas, associações de moradores e escolas. Os moradores cadastrados também recebem mensagem de alerta por meio de SMS. A Defesa Civil pode ser acionada por meio dos números 199 ou 08000-230199, e o Corpo de Bombeiros através do 193.

Além de Xerém, a chuva também prejudicou os bairros do Km 51; Vila Santa Alice; Café Torrado;

Mantiquira; Rodoviária; e Chapéu do Sol, onde foram registradas ocorrências de desabamentos, alagamentos e deslizamentos, sem vítimas. Nesses locais, equipes da Secretaria de Obras e Defesa Civil e da Limpeza Urbana estão atuando na desobstrução das ruas.

Já Petrópolis retornou para o estágio operacional de observação na manhã desta quarta-feira, após a desmobilização das sirenes e do ponto de apoio na Escola Municipal Alto Independência, já que nenhuma família precisou ser acolhida no local. O temporal provocou uma ocorrência no Condomínio ASCB, na região do Taquara, em um prédio em vistoria emergencial. A Defesa Civil enviou uma equipe técnica para o local e orientou que os moradores desocupassem suas residências, prestou o primeiro atendimento e vai emitir um laudo nos próximos dias.

Por fim, o Rio Quitandinha, que transbordou e alagou a Rua Coronel Veiga durante a chuva de ontem, está em estado de normalidade. A Defesa Civil municipal pede que a população fique atenta às próximas atualizações e cadastre o CEP através do envio de mensagem de texto para o número 40199, para receber os alertas.