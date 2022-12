Márcio Henrique Silva Pinto, de 28 anos, segue internado em estado grave no Hospital Municipal Salgado - Acervo Pessoal

Márcio Henrique Silva Pinto, de 28 anos, segue internado em estado grave no Hospital Municipal SalgadoAcervo Pessoal

Publicado 08/12/2022 10:17

Rio - O entregador Márcio Henrique Silva Pinto, de 28 anos, segue internado em estado grave, no CTI do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio, após ter sido baleado no pescoço , na noite da última terça-feira (6). A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (8).

De acordo com Tatiana Souza, mulher da vítima, Márcio está entubado devido ao inchaço na região onde foi atingido, que não o permite respirar normalmente. Ele, no entanto, está lúcido. Ainda segundo Tatiana, não há previsão para que o entregador volte a respirar sem ajuda de aparelhos.



O crime aconteceu enquanto o motoboy, acompanhado de um colega, deixava o estacionamento do shopping Nova América, em Del Castilho, Zona Norte, para realizar uma entrega. Os dois foram abordados por homens armados que anunciaram o assalto. Mesmo não reagindo e tendo entregado a moto e os pertences, Márcio foi alvejado pelos criminosos.



Segundo informações da Polícia Militar (PM), agentes do 3ºBPM (Méier) foram acionados para verificar uma ocorrência na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior, onde encontraram o motoboy ferido por um tiro.



A equipe policial solicitou o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para socorrer o entregador, que foi encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, onde passou por uma cirurgia durante a madrugada da última quarta-feira (7).



A ocorrência foi registrada na 44ª DP (Inhaúma), que segue com as investigações para encontrar os autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso.