Márcio Henrique Silva Pinto, de 28 anos, foi baleado enquanto realizava uma entrega, na noite da última terça-feira (6)Acervo Pessoal

Rio - Um homem foi baleado na noite da última terça-feira (6), na saída do estacionamento do shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte. Márcio Henrique Silva Pinto, de 28 anos, é entregador e estava trabalhando quando foi abordado pelos criminosos, que atiraram mesmo sem haver reação do motoboy.



De acordo com a mulher da vítima, Marcio e um amigo de trabalho estavam a caminho de um serviço quando os suspeitos se aproximaram e anunciaram o assalto. Diante da situação, o motoboy entregou a moto, o celular e demais pertences, porém um dos assaltantes atirou no pescoço do entregador, que estava de costas no momento do disparo.



Márcio foi socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte e passou por uma cirurgia durante a madrugada. Ele segue internado no CTI da unidade, em estado grave.



Ao DIA, Tatiana Souza, mulher do motoboy, relatou como está sendo o momento de apreensão para a família.

"Está sendo muito chato para nós, porque o Márcio saiu para trabalhar para fazer o dinheiro e pagar a moto dele, que não tem muito tempo que ele comprou. Ele já trabalha há algum tempo com entregas, aí ele e um colega saíram do shopping para fazer um serviço, quando o assaltante rendeu ele", contou.



Tatiana também relatou como teria sido o momento do assalto. "O Márcio desceu da moto e o assaltante tentou roubar o veículo. Só que a moto morreu e então o bandido pegou o celular e as coisas todas dele. O outro colega que estava junto ia correr, mas o ladrão falou para não tentar fugir ou ele iria atirar. Aí esse colega falou que não precisava atirar porque eles já tinham 'perdido'. Aí quando foi ver, o Márcio tinha levado um tiro no pescoço", explicou.



"A gente nunca imaginou que iria estar passando por isso, ainda mais desse jeito, tomando um tiro pelas costas. Uma pessoa que está trabalhando, que está lutando para poder ter o ganha pão dela. Ele queria pagar a moto dele. A gente nunca espera passar por isso. Ontem saímos 2h da manhã do hospital, quando terminou a cirurgia dele, mas não sabemos se a bala ficou alojada, se tem estilhaço, a gente está muito apreensivo", desabafou Tatiana.

Em nota, a administração do centro comercial informou que acionou os bombeiros para socorrerem o entregador e está colaborando com as autoridades nas investigações. "O Shopping Nova América informa que o caso aconteceu na área externa do empreendimento e esclarece que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, imediatamente acionou as autoridades e o Corpo de Bombeiros. O shopping reforça ainda que segue prestando todo o apoio necessário para auxiliar nas investigações", conclui o comunicado.