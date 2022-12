Familiares e amigos de Alexandro continuaram a busca pelo corpo até de noite - Redes Sociais

Publicado 08/12/2022 11:39 | Atualizado 08/12/2022 12:51

Rio - O corpo de Alexandro Alves da Silva, de 26 anos, que caiu de moto na tarde desta quarta-feira (7) no Rio Beira-Rio , em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, foi encontrado por amigos e familiares por volta das 21h30 do mesmo dia. A família acusa o Corpo de Bombeiros de negligência.

A informação foi confirmada por Patrícia da Silva, de 41 anos, tia da vítima. Segundo ela, o sobrinho estava pilotando uma moto quando tentou desviar de um táxi e acabou se desequilibrando. Ele teria batido a cabeça no chão antes de cair desacordado no rio. Patrícia completou que os bombeiros não continuaram com as buscas, o que poderia ter evitado a morte.

"Ele foi encontrado por moradores e familiares. Os bombeiros nem entraram. Se eles entrassem para fazer algum tipo de resgate, a maré ainda estava cheia, talvez encontrassem o meu sobrinho com vida. Na hora, alguns moradores caíram no rio, mas a correnteza levou o corpo. Quando o encontramos e confirmamos que era ele, os bombeiros falaram que viriam só de manhã. A gente não poderia deixar o corpo dele lá porque estávamos com medo de perdê-lo", disse a tia.

Segundo Patrícia, o corpo de Alexandro foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos. Nesta manhã, ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto. Ainda não há informações sobre local e hora do sepultamento. Alexandro morava em Manguinhos e trabalhava como vendedor de balas em sinais da região. Ele deixa uma companheira grávida de 7 meses.

"A gente perdeu um ente querido. Um garoto jovem que estava todo feliz com a gestação. A gente está muito triste porque ninguém esperava. Tínhamos esperança de encontrar ele com vida. Ninguém desistiu até achar o corpo dele. A esposa dele está com uma gravidez de risco", completou Patrícia.

Nesta quarta-feira (7), o Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel de Ramos foram acionadas por volta das 17h22 para o local e realizaram buscas na região. Questionados sobre as acusações, a Corporação ainda não se manifestou.