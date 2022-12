Nove shoppings de diferentes bairros da cidade, além da Baixada Fluminense, arrecadam brinquedos como parte de uma campanha de Natal solidário - Reprodução / Internet

Nove shoppings de diferentes bairros da cidade, além da Baixada Fluminense, arrecadam brinquedos como parte de uma campanha de Natal solidárioReprodução / Internet

Publicado 10/12/2022 12:00

Rio - Nove shoppings de diferentes bairros da cidade do Rio e Baixada Fluminense promovem até domingo (11) uma grande campanha de arrecadação de brinquedos.



Segundo a rede Aliansce Sonae, administradora dos centros comerciais participantes, as peças arrecadadas serão doadas entre os dias 13 e 16 para instituições filantrópicas nas zonas Oeste, Sul e da Baixada Fluminense. O destino final serão crianças de comunidades do entorno dos empreendimentos.



Para quem desejar doar, vale ressaltar que os brinquedos doados precisam estar em bom estado de conservação. As doações podem ser nos seguintes locais: Shopping Leblon, Bangu Shopping, Passeio Shopping, Santa Cruz Shopping, Via Parque Shopping, Recreio Shopping, Carioca Shopping, Caxias Shopping e Shopping Grande Rio.