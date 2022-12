Para bater a meta, campanha depende de todos: clientes, lojistas e parceiros que circulam pelos shoppings - Divulgação

Unida com a rede de shoppings Ancar Ivanhoe, a ONG tem a expectativa de angariar 177 toneladas de alimentos até o dia 31 de dezembro, fazendo com que mais de 11 milhões de pessoas sejam alcançadas. Para bater a meta, a campanha depende de todos: clientes, lojistas e parceiros que circulam pelos centros comerciais.



"A Ancar Ivanhoe acredita no poder da união de forças para mudar a situação das comunidades em que estamos inseridos. Por isso, estamos pelo quinto ano consecutivo incentivando clientes, lojistas e colaboradores a juntos alcançarmos a meta recorde da companhia e ajudar tantas famílias que hoje estão em situação de vulnerabilidade alimentar", explicou a líder de Marketing da Ancar Ivanhoe, Caroline Pereira.

As doações poderão ser físicas, realizadas em pontos de coletas espalhados pelos shoppings da rede (confira abaixo): o Botafogo Praia, na Zona Sul, o Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense e o Nova América, o Boulevard e o Madureira Shopping, todos na Zona Norte. Além disso, a contribuição também poderá ocorrer através do sistema Pix, cartão de crédito ou boleto bancário. Haverá incentivos para aqueles que doarem, como troco solidário, parceria com marcas e descontos em eventos e atrações dos locais.

Alguns shoppings da rede já desenvolvem uma campanha própria. No Nova América, está acontecendo o Plantando o Amanhã (Rede Cruzada – RJ), que estimula o "apadrinhamento" de crianças através de suas cartinhas. Seus presentes serão entregues pelo próprio Papai Noel, em uma visita ilustre ao centro comercial, no dia 20.



Já no Boulevard Shopping acontece a ação solidária Árvore do Bem, um projeto da Casa de Lylá (unidade de Rede Cruzada – RJ) para arrecadar presentes para crianças. O projeto seguirá até a próxima quarta-feira (14), com a entrega programada para sexta-feira (16).



O Madureira Shopping receberá até o domingo (11), a primeira edição do Arara do Bem, em parceria com o Instituto Qualivida, para promover o consumo consciente de roupas. A renda será revertida em projetos sociais e assistenciais.



Confira os pontos de coleta nos shoppings:

Shopping Nova América – 1°piso (próximo a decoração de natal) - Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126 - Del Castilho, Rio de Janeiro - RJ



Botafogo Praia Shopping – 4° piso (SAC) - Praia de Botafogo, 400 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ



Boulevard Shopping – 2° piso (próximo ao fraldário) - R. Barão de São Francisco, 236 - Vila Isabel, Rio de Janeiro - RJ



Shopping Nova Iguaçu – 1°piso (próximo ao guichê de estacionamento) - Av. Abílio Augusto Távora, 1111 - Luz, Nova Iguaçu - RJ



Madureira Shopping – 3° piso (Loja Sou do bem) - Estr. do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro - RJ, 21351-050