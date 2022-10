Campanha Natal sem Fome foi lançada neste domingo (16), na orla da Praia de Copacabana - Divulgação

Publicado 16/10/2022 13:13 | Atualizado 16/10/2022 13:26

Rio- A ONG Ação da Cidadania realizou, na manhã deste domingo (16), no Dia Mundial da Alimentação, na orla da praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, a campanha Natal sem Fome, com objetivo de conscientizar a população sobre a gravidade da fome e o desmonte de políticas públicas voltadas para a segurança alimentar. As doações para o projeto podem ser feitas até dezembro através do site www.olheparaafome.com.br e pelo pix doe@natalsemfome.org.br.

No local, foram instalados equipamentos para simular compras do mês de famílias que recebem até R$ 303, renda mensal de 18% da população. Além disso, a orla recebeu árvore de Natal decorada com carcaças e restos de alimentos, com mesa e cardápio preparados para uma ceia simbólica.

Mais de 300 comitês e lideranças voluntárias estiveram presentes no lançamento. A ação também contou com espaço para arrecadação de alimentos, painéis informativos, atividades para crianças e loja para venda de produtos da ONG.

A campanha reviveu as tristes notícias e humilhações às quais 33 milhões de brasileiros que passam fome no Brasil foram submetidos esse ano. Os dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), divulgados recentemente em parceria com a Ação da Cidadania, também revelaram que a insegurança alimentar é maior em lares com crianças abaixo de 10 anos. Não à toa, o Rio de Janeiro foi escolhido para o lançamento da mobilização nacional. O estado representa hoje o retrato da fome no país, com mais de 15% da população sem ter o que comer.

“De todas as campanhas do Natal Sem Fome que fizemos, em 30 anos de história, sem nenhuma dúvida esta é a mais importante. Não apenas pelo tamanho da fome em todo país, mas principalmente pela negligência e até negação com que ela vem sendo tratada por quem a deveria enfrentar, ou seja, o poder público. O resultado se materializa nas sobras de comida e carcaças que estão sendo disputadas por milhões de pessoas, e que nos envergonham enquanto país”, ressalta Daniel Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania.

O Natal Sem Fome desse ano integra o Pacto pelos 15% com Fome, movimento liderado pela Ação da Cidadania, que completou três meses na última sexta-feira (15), atingindo a marca do equivalente a 1.500 toneladas de alimentos arrecadados.

Sobre a Ação da Cidadania

A Ação da Cidadania foi fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho, com o objetivo de combater a fome e a desigualdade socioeconômica no país e ajudar os mais de 32 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza naquele ano. Desde a sua criação, a ONG deu início a uma série de iniciativas, sendo o Natal Sem Fome a mais célebre delas.

Em 2021, a Ação da Cidadania iniciou as campanhas Brasil Sem Fome, que arrecadou 20 mil toneladas de alimentos somente no primeiro ano, e a SOS Enchentes Brasil, que leva donativos e eletrodomésticos para estados afetados por catástrofes. Já em 2022, a ONG lançou o Pacto pelos 15% com Fome, uma convocação à sociedade civil, empresas e agências de mídia na luta contra a insegurança alimentar grave, que hoje atinge 33,1 milhões de pessoas, ou seja, 15% da população brasileira.