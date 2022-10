Lei aprovada determina que supermercados e shopping centers devem ter local de descarte para recicláveis - Divulgação

Publicado 18/10/2022 15:56

Rio – O governo do estado do Rio de Janeiro aprovou, nesta segunda-feira (17), uma nova regulamentação que determina que supermercados e shopping centers devem ter local para descarte de embalagens à disposição dos clientes na hora da compra. De acordo com a Lei 9.880/22, já publicada no Diário Oficial , estabelecimentos comerciais têm que divulgar de forma clara a existência dos recipientes, assim como a localização mais próxima disponível. Todo o material descartado precisa ser enviado para cooperativas de reciclagem.