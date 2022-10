Trem da SuperVia na estação Guapimirim - Divulgação

Publicado 18/10/2022 15:45 | Atualizado 18/10/2022 15:52

Rio – Os ramais da SuperVia passarão por mudanças de horários e intervalos a partir do dia 31 de outubro. Segundo a concessionária que administra o sistema ferroviário, a atualização é para melhorar o atendimento aos clientes nos horários de maior movimento no transporte.

A mudança foi pensada após estudos de demanda para ajustes dos horários e para aumentar a oferta de viagens.

O ramal Belford Roxo ganhará uma nova viagem expressa no pico vespertino, da Central do Brasil para Belford Roxo, às 17h45, em dias úteis. Este trem realizará parada nas estações São Cristóvão, Maracanã, Triagem, Pilares, Mercadão de Madureira, Pavuna/São João de Meriti, Agostinho Porto, Coelho da Rocha e Belford Roxo, ou seja, nove estações a menos do que os trens paradores. O ramal já conta com uma viagem expressa no pico matutino, de Belford Roxo para a Central do Brasil, às 6h20.

Já o ramal Deodoro contará com mais uma viagem no pico matutino partindo da estação Deodoro para Central do Brasil, totalizando 5 viagens paradoras nos dias úteis. As viagens partindo desta estação são realizadas entre 5h10 e 7h05.

O ramal Santa Cruz terá ajustes para as atuais viagens expressas, que serão realizadas agora entre 3h50 e 6h10, partindo de Santa Cruz para Central do Brasil e, entre 16h45 e 19h05, da Central do Brasil para Santa Cruz. Além disso, também haverá ajustes nos horários das partidas especiais de Campo Grande para Central do Brasil, que serão realizadas entre 5h20 e 7h40. Já as duas partidas de Central do Brasil para Campo Grande serão oferecidas entre 18h40 e 19h.

No ramal Japeri, as primeiras viagens especiais de Nova Iguaçu e Queimados para Central do Brasil começarão mais cedo e passarão a ser realizadas entre 5h25 e 7h25.

O ramal Saracuruna terá ajustes pontuais nos horários de partidas para adequação e atendimento aos passageiros.

De acordo com a SuperVia, a execução da grade poderá sofrer influência de intercorrências na operação, como furtos de cabos e vandalismos contra equipamentos de infraestrutura, ações que, infelizmente, têm afetado diariamente a circulação e a qualidade do serviço oferecido aos passageiros.



A empresa afirmou ainda que os clientes estão sendo avisados das alterações por meio dos canais de comunicação.

A última atualização de horários feita pela SuperVia, em julho deste ano, estreou com atrasos nos intervalos . Os ramais de Japeri, Saracuruna, Santa Cruz e Deodoro circularam com horários irregulares. A concessionária informou que o motivo teriam sido os roubos de cabos que afetam a sinalização. De acordo com a Supervia, a nova grade de horários tinha como objetivo facilitar a regularidade da manutenção dos intervalos dos ramais e o planejamento das viagens dos passageiros.

CPI dos Trens

A decisão final dos parlamentares integrantes da comissão segue a mesma linha do relatório preliminar que sugeria um "pré-colapso" do sistema administrado pela SuperVia. Agora que foi aprovado, o relatório final da CPI será decidido por todos os deputados da Alerj em sessão plenária, ainda sem data definida pela Mesa Diretora da casa.

Ainda no relatório final, o processo de reestatização foi uma das soluções apontadas pelos parlamentares. Segundo o deputado relator da CPI, Waldeck Carneiro (PSB) o modelo atual de licitação para o serviço de trens no Rio é fracassado.

Ele questionou a renovação da concessão da SuperVia até 2048: "O contrato venceria em 2023 e a se realizar uma renovação por um período de tempo tão longo temos a impressão de que os serviços prestados pela SuperVia estão atendendo às necessidades dos cidadãos e que tudo está indo muito bem. Mas na verdade nada disso está acontecendo", afirmou. Em oposição à renovação da concessão, Waldeck defende a reestatização do serviço de trens como alternativa para melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população.