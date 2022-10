Deputados integrantes da CPI dos Trens aprovam por unanimidade relatório final - Divulgação/Alerj

Publicado 10/10/2022

Rio - O relatório final da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) dos Trens foi aprovado por unanimidade, nesta segunda-feira (10), pelos integrantes do grupo de trabalho na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O texto, que ainda será votado em sessão plenária, recomenda ao governo do Estado duas alternativas para que o transporte volte a atender às necessidades da população: reestatização do serviço ou a criação de um novo modelo de licitação.

A decisão dos parlamentares integrantes da comissão segue a mesma linha do relatório preliminar que apontava para um "pré-colapso" do sistema, que é administrado pela SuperVia. Agora que foi aprovado, o relatório final da CPI será decidido por todos os deputados da Alerj em sessão plenária, ainda sem data definida pela Mesa Diretora da casa.

O processo de reestatização foi uma das soluções apontadas pelos parlamentares. Segundo o deputado relator da CPI, Waldeck Carneiro (PSB) o modelo atual de licitação para o serviço de trens no Rio é fracassado.

"Foram vergonhosas as oitivas de representantes do governo. Todos diziam que não sabiam de nada, que tinham recém-chegado. Considero que a experiência de privatização do sistema fracassou, e por isso recomendamos ao governo que reavalie e decida pela reestatização ou por um novo modelo de licitação”, disse o parlamentar.

Medidas sugeridas



O documento traz recomendações para o governo do Estado, para a Supervia e também para o Tribunal de Contas do Estado. No caso do poder executivo, as medidas incluem a abertura de um concurso público para o preenchimento de vagas em cargos técnicos na Agetransp, alteração do índice da tarifa para baixar o valor da passagem, a recriação do Batalhão Ferroviário e a modernização do sistema de trens com recursos da privatização da Cedae.

No caso da SuperVia, a recomendação aponta para a necessidade da volta dos trens expressos, redução da superlotação e espera das composições, e adequação entre vãos e desníveis nas plataformas. O texto também fala ao TCE sobre a necessidade da criação de uma auditoria nas receitas ordinárias e acessórias da concessionária.

O grupo também pede que a Agetransp crie um Conselho de Passageiros e crie um setor de atendimento e acolhimento de vítimas de ocorrências violentas nos transportes públicos. Por último a CPI recomendou a própria Alerj o foco na aprovação de projetos de lei que ampliem as receitas com publicidade e aluguel de imóveis na malha ferroviária, além de implantação de sistema de monitoramento e segurança para o maquinista.

A reportagem de O DIA procurou a SuperVia para falar sobre a aprovação do relatório, mas até o momento a concessionária não se manifestou. Até o momento, Governo do Estado também não retornou contato para tratar sobre as recomendações dos parlamentares.