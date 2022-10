Com ele foram encontradas uma pistola 9 mm, 32 munições, dois celulares, um cordão de ouro, um relógio e a chave de um veículo - Divulgação/PMERJ

Com ele foram encontradas uma pistola 9 mm, 32 munições, dois celulares, um cordão de ouro, um relógio e a chave de um veículoDivulgação/PMERJ

Publicado 10/10/2022 19:52 | Atualizado 10/10/2022 21:59

Rio - Um homem suspeito de integrar um milícia que atua na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, foi preso na tarde desta segunda-feira (10), na Rua Aparaí, Zona Oeste. A ação foi realizada por policiais militares após informações passadas pelo Disque Denúncia. O detido não teve sua identidade revelada, mas é conhecido pelo apelido de 'Vin Diesel'.

De acordo com a PM, após receberem a informação de que o suspeito faria parte do grupo paramilitar que age na região, os agentes conseguiram localiza-lo. Com ele foram encontradas uma pistola 9 mm, 32 munições, dois celulares, um cordão de ouro, um relógio e a chave de um veículo.

'Vin Diesel' foi levado para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado. Ele foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.