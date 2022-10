Sala Cultural Leila Diniz, localizada no Centro de Niterói - Divulgação

10/10/2022

Rio - Crianças do Complexo do Caju, na Zona Portuária do Rio, receberão um evento especial em homenagem ao Dia das Crianças. Nesta terça-feira (11), 30 meninos e meninas, de 3 a 11 anos, serão levados de graça para curtir atrações de circo na Sala de Cultura Leila Diniz, no Centro de Niterói.

O projeto foi viabilizado por meio de uma parceria entre a Imprensa Oficial e a Secretaria de Estado de Ações Comunitárias e Juventude (SEACJ). "Nosso governo tem investido cada vez mais em cultura para a garotada. Acredito que oferecer acesso a diversões como esta é uma forma de ampliar horizontes e estimular a capacidade criativa delas", disse o governador Cláudio Castro.

O evento contará com diversas atrações, como o mágico Leandro Legal, os malabaristas Campellos e o palhaço Tchesco Vilares. "É muito gratificante, como gestor público, poder proporcionar alegria para nossas crianças, especialmente as carentes. Tenho certeza que essa experiência será inesquecível para elas" comentou Gelby Justo, secretário de Ações Comunitárias e Juventude.

A costureira Rosângela Lima da Silva, de 47 anos, mãe da estudante Rafaelli Campos da Silva, de 11, ficou feliz ao saber que a menina participará do evento. "Achei muito interessante até mesmo porque na comunidade não temos um espaço assim", disse Rosângela. "Vai ser muito legal. Adoro os malabaristas", completou a filha.

A consultora de beleza Gilvana de Melo Cavalcanti, de 40 anos, é mãe de Tiphany Oliveira Cavalcanti, de 10. Elas contaram que estão ansiosas pela visita ao circo. "Ficamos muito gratas pelo convite. Será um enorme prazer apresentar esse mundo mágico do circo para minha filha", comentou Gilvana.



Já Tiphany está animada para assistir as apresentações de malabarismo e dança. "Será uma experiência muito boa. Estou muito animada", contou a menina.