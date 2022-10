Monique Medeiros, mãe do menino Henry, deixou prisão no fim de agosto - Pedro Ivo / Agência O Dia

Monique Medeiros, mãe do menino Henry, deixou prisão no fim de agosto Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 10/10/2022 18:53 | Atualizado 10/10/2022 19:30

Rio – O Ministério Público Federal (MPF) solicitou, em uma nova manifestação, embargos de declaração à sentença que concedeu a soltura de Monique Medeiros da Costa e Silva, ré por tortura e homicídio contra o seu filho, Henry Borel Medeiros, de 4 anos.

O subprocurador-geral da República João Pedro de Saboia Bandeira de Mello Filho defende no recurso que, ao revogar a prisão preventiva da professora, a Quinta Turma do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) não considerou as impugnações interpostas pelo MPF e pelo Ministério Público do Rio (MPRJ), fazendo com que a decisão fosse monocrática, ou seja, aceita por um único magistrado. Desta forma, Monique responde ao processo em liberdade.

O chamado embargo de declaração é usado para sanar contradição, ambiguidade, obscuridade e omissão constatadas no veredicto. É um recurso previsto nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

O MPF destacou que, ainda que fosse possível a transferência de Monique para outra unidade prisional onde sua segurança física fosse preservada, o Tribunal de Justiça não abordou elementos concretos que garantissem a substituição da prisão cautelar.

Ainda segundo o subprocurador-geral João Pedro, o STJ alega que, "apesar da inequívoca comoção social gerada pelos fatos, não há indício de periculosidade social da agente ou de risco de reiteração delituosa".

Porém, para Filho é evidente a contradição, omissão e ambiguidade na afirmação: "Ora, (...) a ré, mediante conduta comissiva, permitiu que seu filho fosse torturado e assassinado pelo corréu, por motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitasse a defesa da vítima. Assim, o STJ apresentou fundamentação idônea relacionada à periculosidade social da ré (...), evidente, portanto, a contradição, omissão e ambiguidade".

Ex-namorado de Monique, o médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, teve recurso da defesa indeferido e permanece preso pelos mesmos crimes.

Thiago Minagé, advogado de Monique, afirmou que "a soltura de Monique é a nítida demonstração da diferença de acusações e consequente tratamento diferenciado a ser destinado aos acusados. Tanto a polícia como também o Ministério Público 'dizem' que Monique não matou Henry".