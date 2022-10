Vítima passava pela Rua Senhor dos Passos, na altura do Camelódromo da Uruguaiana, quando foi furtada - Reprodução de vídeo

Publicado 10/10/2022 19:28 | Atualizado 10/10/2022 19:31

Rio - Um homem suspeito de roubar o cordão de uma mulher foi preso por policiais do programa Segurança Presente Centro, na manhã desta segunda-feira (10), na Rua Uruguaiana, no Centro do Rio. A identificação do responsável pelo crime foi feita com o auxílio de imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos no local.

Uma equipe do Centro Presente que estava em patrulhamento na região foi alertada pelo segurança de um estabelecimento sobre o crime. Após checar as imagens feitas pelo circuito interno do local, os agentes fizeram uma ronda por ruas próximas e identificaram o suspeito.

Câmera de segurança flagra furto de colar no camelódromo da Rua Uruguaiana, no Centro.



As imagens mostram o exato momento em que o criminoso arranca o colar da vítima, uma senhora, que não teve a identidade revelada. Após retirar a joia, ele segue no sentido contrário, enquanto a vítima conversa com o segurança de um box do camelódromo.

De acordo com o programa, o suspeito foi preso em flagrante e conduzido para a 4°DP (Praça da República). Na delegacia, os agentes confirmaram que ele já tinha cinco anotações por crime análogo de furto quando era menor.