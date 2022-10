Júlio César Corrêa de Alcântara, conhecido como "Cachorrão", de 45 anos - Divulgação

Publicado 10/10/2022 18:15 | Atualizado 10/10/2022 19:27

Rio – Um homem, preso por furto e roubo, fugiu do Presídio Evaristo de Moraes, conhecido como Galpão da Quinta, em São Cristóvão, Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (10). Júlio César Corrêa de Alcântara, conhecido como 'Cachorrão', de 45 anos, tem passagens pelo sistema penitenciário desde o ano 2000, sendo condenado por crimes tipificados no Artigo 157 do Código Penal.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), todos os grupamentos operacionais e de inteligência da secretaria estão mobilizados para recapturar o foragido. A corregedoria da pasta já instaurou sindicância para investigar as circunstâncias da fuga.

A ocorrência foi registrada na 17ª DP (São Cristóvão).

A Seap pede para que qualquer informação sobre o paradeiro de Júlio César seja repassada ao Disque-Denúncia pelo telefone 2253-1177, ou à Ouvidoria da Seap, através dos números 0800-282-4444, 2334-5183 ou 2334-6213.