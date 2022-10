Erlon Vitor Batista dos Santos é suspeito de matar o policial civil aposentado Carlos Magno Poveda Júnior - Divulgação/Polícia Civil

Erlon Vitor Batista dos Santos é suspeito de matar o policial civil aposentado Carlos Magno Poveda JúniorDivulgação/Polícia Civil

Publicado 10/10/2022 18:29 | Atualizado 10/10/2022 19:28

Erlon Vitor Batista dos Santos, vulgo 'Subway', na Comunidade da Tinta, em Cordovil, Zona Norte do Rio. O traficante é apontado como líder do tráfico da favela e é um dos suspeitos de matar o

Rio - Policiais da 38ª DP (Brás de Pina), em conjunto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, prenderam nesta segunda-feira (10), vulgo ', na Comunidade da Tinta, em Cordovil, Zona Norte do Rio. O traficante é apontado como líder do tráfico da favela e é um dos suspeitos de matar o policial civil aposentado Carlos Magno Poveda Júnior, de 59 anos , em junho deste ano. Contra o bandido havia um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado.

Policial civil aposentado Carlos Magno Poveda Junior, de 59 anos, foi morto no quintal de casa Divulgação

De acordo com a PM, equipes do Batalhão de Choque realizavam uma incursão na favela, quando soube que o criminoso, com o intuito de evitar ser preso, estava se deslocando para a comunidade Furquim Mendes, no Jardim América, Zona Norte do Rio. Após a ação do setor de inteligência da 38ª DP, os policiais conseguiram impedir a fuga e prender o homem.

Relembre o caso

A vítima foi abordada no dia 16 de junho por criminosos e morta no quintal de casa, que fica localizado na entrada das comunidades da Tinta e Dourados, ambas em Cordovil. Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o agente foi assassinado como retaliação por ter denunciado alguns traficantes da localidade. Ainda segundo a especializada, foi Erlon que gritou para Carlos: "Quem é o policial?" e atirou em seguida, sem chances da vítima se defender.

No dia do crime, a equipe da 38ª DP (Brás de Pina), comandada pelo delegado Mauro Cesar, compareceu ao local para auxiliar nas investigações e passou a encaminhar todas as provas obtidas para a DHC. Ao mesmo tempo, a distrital iniciou um trabalho de inteligência e monitoramento para prender os autores do crime.



'Subway' foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária, onde está à disposição da Justiça. As investigações vão continuar para que os demais autores, já identificados, sejam presos.