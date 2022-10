Fiscalização encontrou 70kg de produtos impróprios para o consumo nas zonas Norte e Sul - Divulgação / Magaiver Fernandes

Publicado 10/10/2022 19:43

Rio – Mais de 70kg de alimentos impróprios para o consumo foram descartados, nesta segunda-feira (10), em uma vistoria em panificadoras e redes de supermercados nas zonas Norte e Sul do Rio. A operação foi comandada pelo deputado estadual Alexandre Knoploch (PSC), presidente da Comissão de Segurança Alimentar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Na panificadora Boni’s Gourmet, em Copacabana, na Zona Sul, a vistoria encontrou 10kg de produtos que estavam fora das medidas regulares - sem o procedimento correto de uso, como embalagem violada, fora da data de validade e com laudo de limpeza da caixa d’água vencido há mais de dois meses.

No Mercado Extra, de São Cristóvão, na Zona Norte, foram 20kg de alimentos descartados, que estavam com embalagem adulterada ou danificada, fora da temperatura adequada e da data de validade. No supermercado Rede Economia, no mesmo bairro, foram mais de 40kg de produtos impróprios para o consumo da população, como carnes fora das embalagens e expostas para contaminação.

"Estamos fazendo diversas fiscalizações pelo Rio de Janeiro. Temos sempre parceria com a Vigilância Sanitária e a Delegacia do Consumidor. Hoje, nós inutilizamos mais de 70kg de alimentos. Como presidente tenho a obrigação de dar segurança alimentar para população do Rio de Janeiro. Tudo será relatado para a Vigilância Sanitária e que as providências cabíveis sejam feitas", disse o deputado Alexandre Knoploch.

Para denúncias sobre o tipo de irregularidades, as ligações podem ser feitas para o Disque Segurança Alimentar da Alerj pelo número 0800 2820376 e para a Vigilância Sanitária pelo número 1746.

Procuradas, as empresas ainda não se manifestaram.