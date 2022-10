Matheus de Souza Cardoso atacou Luiz Henrique com um canivete - Divulgação/Portal dos Procurados

Matheus de Souza Cardoso atacou Luiz Henrique com um caniveteDivulgação/Portal dos Procurados

Publicado 10/10/2022 19:34 | Atualizado 10/10/2022 21:39

Rio - Agentes da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam, nesta segunda-feira (10), Matheus de Souza Cardoso, suspeito de matar a facadas Luiz Henrique de Lima Cardoso, de 22 anos. O caso aconteceu durante a Parada do Orgulho LGBTQIA+, no dia 7 de agosto em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com testemunhas, a vítima e o agressor se esbarraram no evento e a irmã da vítima separou os dois, que seguiram em direções opostas. Momentos depois, eles se encontraram novamente e Matheus deu 11 facadas em Luiz Henrique. Uma das perfurações atingiu o olho, o que provocou traumatismo cranioencefálico, causa da morte apontada no laudo do Instituto Médico Legal (IML).

Amigos afirmam que os dois jovens se conheciam . Em um áudio obtido pelos investigadores, Matheus detalha o ataque e menciona uma discussão que teve com a vítima. A confusão teria acontecido dois anos antes, segunda uma amiga de Luiz Henrique.

No final de setembro, foi realizada uma audiência de instrução que contou um depoimento de três testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público do Rio (MPRJ). O crime, segundo a Polícia Civil, teria sido praticado por motivo fútil.