Suspeito foi preso pela falta do pagamento de pensão alimentíciaPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 10/10/2022 22:48 | Atualizado 10/10/2022 22:52

Rio - Um foragido da Justiça, identificado como Chistiano S. P., de 47 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (10) após dar entrada em um hospital particular na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. PMs do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) capturaram o criminoso após receber a informação pelo Disque Denúncia.



De acordo com os agentes, durante as buscas, foram constatadas 16 anotações criminais contra ele, sendo cinco anotações por ameaça, quatro por lesão corporal, três anotações por injúria, duas por danos e duas por via de fatos, ou seja, atos violentos que não resultam em lesões corporais.

Ainda segundo a PM, o histórico criminal do acusado baseia-se em crimes relativos à violência doméstica e crimes contra a mulher, além da falta de pagamento de pensão alimentícia, que gerou o mandado de prisão expedido pela 5ª Vara de Família.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a prisão foi formalizada e o acusado ficará sob custódia.