Estudo apresenta um novo método para detectar a presença de agrotóxicos em riosDivulgação

Publicado 18/10/2022 20:17 | Atualizado 18/10/2022 20:26

Rio – Pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) desenvolveram um novo método para detectar a presença de agrotóxicos em rios. O estudo é coordenado pelo professor Jefferson Santos de Gois, do Instituto de Química.

A pesquisa empregou uma técnica que consiste em utilizar propriedades magnéticas para separar o agrotóxico da amostra de água, dispensando o uso de centrífugas ou sistemas de filtração. Ela apresenta vantagens em relação a outros métodos convencionais, pois necessita de menos material e tem um tempo de extração mais curto. Por meio da técnica, conhecida como MSPE, é possível pré-concentrar os pesticidas e atender os limites de detecção e de quantificação da análise.

De acordo com Jefferson de Gois, os agrotóxicos representam uma das classes mais importantes de poluentes orgânicos, principalmente devido à sua utilização generalizada e toxicidade. São conhecidos como contaminantes emergentes e considerados micropoluentes, característica que torna o seu monitoramento em rios um desafio, o que leva à necessidade do desenvolvimento de técnicas analíticas sensíveis e robustas.

O estudo, que tem a participação da aluna de doutorado do Programa de Pós-graduação em Engenharia Química da Uerj, Luciana Resende Marcelo, foi apresentado no 18º Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química do Rio de Janeiro, em outubro deste ano, e está sendo preparado para publicação em revistas científicas.