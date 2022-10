Mulher precisou ser retirada da prefeitura e conduzida à viatura policial agarrada a uma cadeira - Reprodução

Publicado 19/10/2022 12:04 | Atualizado 19/10/2022 12:23

Rio - Uma mulher de 52 anos, cuja identidade não foi revelada, foi presa após praticar crime de injúria racial contra um servidor público dentro da sede da prefeitura de Macaé, na Região do Norte Fluminense, na última terça-feira (18). Ao resistir à abordagem, os agentes da PM precisaram carregá-la na cadeira onde estava sentada até a viatura.

A mulher também não aceitou entrar na viatura e acabou sendo algemada após discutir com os policiais. Mesmo com os braços imobilizados, ela seguiu resistindo à prisão.

Segundo a corporação, policiais do 32ºBPM (Macaé) estavam em patrulhamento na área central do município quando foram acionados para verificar um relato de crime de injúria racial na Avenida Presidente Feliciano Sodré. No local, uma pessoa foi conduzida para a 123ª DP (Macaé). Pessoas que presenciaram a cena se apresentaram para testemunhar.

Em nota, a Prefeitura de Macaé manifestou apoio ao servidor. No mesmo dia, a Secretaria de Igualdade Racial do município informou que vem tomando medidas administrativas que reforçam o combate ao racismo e atos discriminatórios em espaços públicos da cidade.

Procurada, a Polícia Civil não deu mais detalhes a respeito do caso.