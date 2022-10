A Paróquia de Santa Rita, em Turiaçu, disponibilizou espaço para retorno das aulas - Foto: reprodução/Google Maps

A Paróquia de Santa Rita, em Turiaçu, disponibilizou espaço para retorno das aulasFoto: reprodução/Google Maps

Publicado 19/10/2022 14:22 | Atualizado 19/10/2022 17:42

Rio - A volta total às aulas para estudantes do Centro Educacional Pássaro Azul, no bairro no bairro de Turiaçu, Zona Norte do Rio, já tem data para acontecer: será na próxima segunda-feira (24). A escola, que foi atingida por um incêndio no último dia 10 de outubro , funcionará provisoriamente nas salas de catequese do Centro Paroquial da Igreja Santa Rita de Cássia, na mesma rua, que cedeu o espaço para as classes. O retorno contou também com o auxílio de pais e diretores, que organizaram uma campanha de arrecadação de materiais escolares e de limpeza e, inclusive, promoveram uma vaquinha virtual no site Vaquinha (vaquinha.app).

Uma das turmas do ensino fundamental já iniciou as atividades, em caráter experimental, e nesta quinta-feira (20), está programada uma reunião com os responsáveis dos demais estudantes para determinar o funcionamento integral.

O supervisor de marketing Ricardo James, de 45 anos, é pai de um aluno do segundo ano, e um dos voluntários que colaboraram para a volta das atividades. Ele considera a contribuição um gesto de "retribuição" ao trabalho dos profissionais. "O colégio vai funcionar com ou sem a nossa ajuda, mas esse gesto é para retribuir a garra e o carinho dos colaboradores que resgataram o meu filho e as outras crianças", disse.

De acordo com Ricardo, o menino está eufórico com o retorno à sala de aula. "Meu filho não vê a hora de voltar, ele se sente muito amado por todo mundo lá".

A coordenadora do Centro Educacional Pássaro Azul, Roberta Santos, 41 anos, agradeceu as doações e afirmou que elas são resultado do carinho dos moradores do bairro.

"A nossa escola é muito querida na região, e os pais sabem que somos comprometidos com a educação. Só queremos agradecer", disse.

Segundo a pedagoga, a escola dispunha de um seguro para despesas com danos estruturais e a vaquinha realizada na internet vai ajudar na aquisição de material de informática. "Esse valor será utilizado para comprarmos toda a parte tecnológica da escola, que foi perdida no incêndio. Os computadores, impressoras e televisões foram totalmente destruídas", disse.



A vaquinha está disponível no site ( https://vaquinha.app.br/campanha/?recuperao-da-escola-pssaro-azul-3521) e já alcançou mais de 30% do valor estipulado.

Liberação de apólice depende de laudo da Defesa Civil

A pedagoga contou ao DIA que a seguradora já foi acionada, no entanto, o pagamento depende do laudo de verificação das causas do acidente, emitido pela Defesa Civil municipal, para estabelecer o orçamento.

Ela acrescentou que o órgão deu um prazo de trinta dias para entrega do documento.

"Eles fizeram a vistoria e pediram alguns documentos, que nós já entregamos. Agora estamos aguardando o laudo para dar entrada no seguro", contou.



Resgate das crianças teve auxílio de vizinhos e mototaxistas da região

No último dia 10 de outubro, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para controlar um incêndio que estaria afetando uma escola no bairro de Turiaçu, na Zona Norte do Rio. Quando chegaram ao local, conseguiram retirar as cerca de 250 pessoas que estavam no colégio, com a ajuda de vizinhos e mototaxistas que trabalham ao lado do imóvel.

"Eu trabalho aqui do lado, tenho uma lojinha de roupa. Do nada, subiu um fogo lá na escola, e tanta fumaça, que nós não conseguíamos enxergar direito", disse o comerciante Jean Carlos, que ajudou a fazer o resgate das crianças.

O homem disse que mototaxistas que estavam próximos à escola foram fundamentais para realizar a retirada de todas as crianças em segurança.

"Quando nós chegamos próximos à escola, senti um calor muito forte e ouvimos algumas explosões. Nós pegamos as crianças no colo e conseguimos salvar muitas delas", contou.

Programação de Dia das Crianças foi mantida

Uma atividade de Dia das Crianças, que estava programada o último dia 11, foi mantida e aconteceu em um salão de festas na mesma rua em que funcionava o colégio. De acordo com a coordenadora, o evento aconteceu "em respeito às nossas crianças e agradecendo a tudo que passou".

Alunos de escola atingida por incêndio participam de evento de Dia das Crianças.#ODia



Crédito: Agência O Dia pic.twitter.com/OiSQPpIlTH — Jornal O Dia (@jornalodia) October 11, 2022

Larissa Macedo, de 25 anos, mãe de um aluno do maternal do Centro Educacional Pássaro Azul, comemorou o resgate do filho, de 3 anos. "Hoje eu acordei e vi meu filho na cama dele, isso não tem preço", celebrou.