Bombeiros controlam incêndio no Centro Educacional Pássaro azul, em Turiaçu - Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia

Bombeiros controlam incêndio no Centro Educacional Pássaro azul, em TuriaçuFoto: Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 10/10/2022 15:30 | Atualizado 10/10/2022 18:04

Rio - Equipes do 8º GBM (Campinho) e do 24º GBM (Irajá), do Corpo de Bombeiros, combatem um incêndio em uma escola infantil na Estrada do Otaviano, em Turiaçu, na Zona Norte do Rio. De acordo com testemunhas que estavam no local, o fogo começou na administração da escola. O Centro Educacional Pássaro Azul tem turmas do maternal até o 9º ano do ensino fundamental. Não há registros de feridos.

A assessoria da corporação informou que os militares foram acionados por volta das 13h45 para controlar um incêndio que estaria afetando a escola. Quando chegaram ao local, as equipes conseguiram retirar tanto os alunos, quanto os funcionários do prédio, e não há registro de feridos.

"Eu trabalho aqui do lado, tenho uma lojinha de roupa. Do nada, subiu um fogo lá na escola, e tanta fumaça, que nós não conseguíamos enxergar direito", disse o comerciante Jean Carlos, que ajudou a fazer o resgate das crianças.

O homem disse que mototaxistas que estavam próximos à escola também agiram para retirar os alunos da creche.

"Quando nós chegamos próximos à escola, senti um calor muito forte e ouvimos algumas explosões. Nós pegamos as crianças no colo e conseguimos salvar muitas delas", contou.

Everton Nogueira, de 26 anos, é um dos mototaxistas que atuou no salvamento. O homem pegou extintores de incêndio de um supermercado que fica do outro lado da rua para ajudar no combate ao fogo. Segundo ele, foi possível resgatar umas 50 crianças no local do incêndio.

"Eram crianças muito pequenas, uma caindo por cima das outras, com fogo por todo lado. Mas conseguimos ajudar a retirar todas, sem se machucar", comemorou.

Eram aproximadamente 12h40 quando o mototaxista Luis Eduardo de Oliveira observou um fogo subindo pelo terraço do colégio. De acordo com o homem, ao chegarem na escola, precisaram abrir a porta à força para tirar os alunos.

"Foi uma cena horrível. Nós entramos na salas e começamos a tirar as crianças, porque a maioria dos funcionários já estavam saindo. Se a ação não fosse rápida, talvez o desfecho seria muito pior", disse.

Camilla González, cujo afilhado de 6 anos estudava o local, revelou que apesar do nervosismo, pais e professores realizaram uma 'verdadeira força-tarefa' para retirar o mais rápido possível as crianças do local, mesmo sem os equipamentos de proteção adequados. De acordo com ela, acredita-se que o incêndio tenha sido causado por um fio desencapado. O Corpo de Bombeiro não confirmou a informação.

"Os professores que estavam lá dentro, todos que estavam lá, foram verdadeiros heróis. Fica aqui minha gratidão para eles, porque poderia ter acontecido coisas piores e ninguém teria sido salvo caso eles não tivesse feito alguma coisa", revelou Camilla, ainda muito abalada e emocionada com o ocorrido.

De acordo com informações apuradas pelo DIA, no momento do incêndio, o local reunia cerca de 150 a 200 pessoas para uma festa em comemoração ao dia das crianças.