BRT pega fogo no Recreio dos Bandeirantes - Reprodução

Publicado 19/10/2022 13:53

Rio - Um ônibus do BRT pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (19), próximo ao Recreio Shopping, sentido Alvorada, na Zona Oeste do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de feridos pelo incêndio.

O quartel do PABM 1/GBS (Recreio dos Bandeirantes) foi acionado às 11h13 para a ocorrência. Por volta de meio dia, os militares conseguiram controlar as chamas. A causa do incêndio ainda não foi divulgada.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a pista central da Avenida das Américas, sentido Barra da Tijuca, ficou interditada por cerca de duas horas. A via foi liberada para o tráfego às 13h40.

Segundo a Mobi-Rio, a estação Recreio Shopping opera normalmente. Ela ficou parcialmente inoperante para embarque e desembarque no sentido Alvorada.