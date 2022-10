A mostra, que une skate e arte urbana, apresenta 20 artistas nesta edição - Divulgação

Publicado 19/10/2022 11:59

Rio - Uma mostra que une skate e arte urbana será a grande atração da 9ª edição da Multigrab Expo Shapes, no Galpão das Artes Urbanas Helio G. Pellegrino, da Comlurb. O evento, que terá sua inauguração nesta quinta-feira (20), na Gávea, apresenta 20 artistas, sendo dez mulheres e dez homens representantes da cena carioca.

O primeiro dia do evento vai contar com pista de skate, palestra sobre o esporte com o especialista Cesinha Chaves e som dos DJs Bives Selecta e Kajaman.

Antes da abertura, será feita uma ação de graffiti no entorno do Galpão, embaixo do Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, deixando como legado para o bairro o espaço revitalizado. A iniciativa é da Secretaria Especial de Integração Metropolitana, através do projeto Integra Rio.

Participam de visitas guiadas escolas públicas e particulares, além de diferentes instituições. A mostra introduz conceitos de reaproveitamento por meio da arte urbana e do skate. A entrada é gratuita.

A Multuigrab Expo Shapes fica aberta à visitação de sexta-feira (21) a 30 de novembro, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

O Galpão das Artes Urbanas da Comlurb fica na Avenida Padre Leonel Franca s/nº, na Gávea.