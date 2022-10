Vítima de 40 anos morreu após ser atropelada por uma kombi, na Rua Cândido Benício, no bairro da Praça Seca, na Zona Oeste - Reprodução / Google Earth

Vítima de 40 anos morreu após ser atropelada por uma kombi, na Rua Cândido Benício, no bairro da Praça Seca, na Zona OesteReprodução / Google Earth

Publicado 19/10/2022 09:42

Rio - Um homem morreu após ser atropelado por uma kombi na Praça Seca, na Zona Oeste, no início da manhã desta quarta-feira (19). A vítima, identificada como Alexandre M. de Almeida, 40 anos, foi encontrada no local em óbito.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Jacarepaguá foi acionada às 4h10 para verificar um atropelamento na altura do conjunto IPASE, na Rua Cândido Benício.

Segundo as primeiras informações, o homem estava atravessando a rua no momento do atropelamento. A identidade do motorista da kombi não foi divulgada. Não há registro de feridos no veículo.