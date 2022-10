Carreta roubada com carga de bebidas foi recuperada na Rua Clarimundo de Melo, no Encantado - Foto: Divulgação/Pmerj

Carreta roubada com carga de bebidas foi recuperada na Rua Clarimundo de Melo, no EncantadoFoto: Divulgação/Pmerj

Publicado 19/10/2022 08:18 | Atualizado 19/10/2022 08:20

Rio - Policiais militares do 3º BPM (Méier) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP)/Lins recuperaram, na manhã desta quarta-feira (19), uma carreta roubada com uma carga de bebidas na Rua Clarimundo de Melo, no bairro do Encantado, Zona Norte do Rio. Durante a ação, um homem, não identificado, foi preso, e uma pistola foi apreendida.

De acordo com a assessoria da corporação, as equipes realizavam patrulhamento pela região quando desconfiaram do veículo. Houve perseguição e os agentes conseguiram interceptar o caminhão naquela rua. Os militares efetuaram a prisão do condutor em flagrante e, com ele, foi encontrado uma pistola.

O motorista da carreta também foi resgatado e informou que a carga seria entregue em um supermercado no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A ocorrência segue em andamento.