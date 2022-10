Inscrições para o projeto Viva Xerém foram prorrogadas até o dia 7 de novembro - Divulgação

Publicado 19/10/2022 08:35

Rio - As inscrições para a nova fase do projeto Viva Xerém, do Instituto Zeca Pagodinho, que oferece aulas gratuitas de música para crianças com idade entre 7 e 11 anos, foram prorrogadas até o dia 7 de novembro.

A ação tem como proposta socioeducativa a formação através da educação artística, em especial, da música de concerto. A coordenação do Viva Xerém está a cargo das professoras de música Josi Kervokian e Carla Rincon.

Para realizar a inscrição, os interessados precisam ir à sede do Instituto, que fica na Rua Carlos Mateus, 54, em Xerém, Duque de Caxias, de segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 15h. Será necessário preencher um formulário com os dados pessoais da criança.