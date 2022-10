De acordo com os bombeiros, equipes do Batalhão da região acionados para a ocorrência de um incêndio às 19h35, quando conseguiram controlar o incêndio - Reprodução

De acordo com os bombeiros, equipes do Batalhão da região acionados para a ocorrência de um incêndio às 19h35, quando conseguiram controlar o incêndioReprodução

Publicado 18/10/2022 21:28

Rio – Um carro pegou fogo no fim da tarde desta terça-feira (18), na Rua Humaitá, na Zona Sul do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu próximo a Smart Fit, no sentido Lagoa Rodrigo de Freitas.

De acordo com os bombeiros, equipes do Batalhão da região acionados para a ocorrência de um incêndio às 19h35, quando conseguiram controlar o incêndio. Ainda de acordo com a corporação, não houve vítimas, apesar das chamas altas na ocorrência.

Devido à ação dos bombeiros e do incêndio, o trânsito na região ficou bastante carregado. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio), uma faixa da via está ocupada, na altura da Rua Fonte da Saudade, sentido Lagoa. Ainda de acordo com a companhia, o incêndio já foi debelado, e, agentes da CET-Rio estão atuando no local.