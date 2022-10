Núcleos de chuva se formam sobre a Zona Norte da cidade - Reprodução

Publicado 18/10/2022 19:46

Rio – O município do Rio entrou em estágio de mobilização às 18h55 desta terça-feira de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), devido à previsão de chuva moderada para as próximas três horas.

Segundo o sistema de monitoramento, núcleos isolados de chuva se formam sobre a Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, próximo às regiões da Penha e Ilha do Governador. Outros núcleos de chuva se deslocam de Niterói para as regiões do Alto da Boa Vista, Centro e Zona Sul.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa haver risco de ocorrências de alto impacto na cidade. O estágio pode mudar novamente devido à chuva e outros fatores.