Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) resgataram quatro menores que estavam sozinhos em uma residência desde o último domingo (16)Divulgação

Publicado 18/10/2022 19:06

Rio – Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) resgataram, na tarde desta terça-feira (18), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quatro menores que estavam sozinhos em casa desde o último domingo (16). A unidade da PM foi acionada para um endereço no bairro Parada Angélica, onde encontrou as crianças, que não souberam informar o paradeiro da mãe.

O conselho tutelar foi chamado e acompanhou os menores até o Hospital Infantil Parada Angélica, onde foram atendidos. A ocorrência foi registrada na 62ª DP (Imbariê).