Rio de Janeiro tem 80% da população acima de três anos com a vacinação contra a covid-19 completa - Divulgação/ PMM

Publicado 18/10/2022 17:30 | Atualizado 18/10/2022 18:19

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta terça-feira (18), 177 novos casos nas últimas 24 horas e apenas uma morte por covid-19 no mesmo período. Com isso, sobe para 2.526.518 casos confirmados no estado e 75.766 óbitos desde o início da pandemia, decretada em março de 2020.



A taxa de ocupação em enfermarias segue em 60%. Não foi informada a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI).



De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3%. A SES ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.



Vacinação



O Vacinômetro do Estado do Rio indica que até esta segunda-feira (17) foram aplicadas 39.431.651 doses do imunizante contra o coronavírus. Assim, 80% da população do Rio acima de três anos está com a vacinação completa, ou seja, tomou a primeira e a segunda dose ou a dose única. Esse número aumenta para 91% quando são analisadas pessoas acima dos 12 anos. Ao todo, são 14.506.215 pessoas vacinadas com a primeira dose e 13.144.714 com a segunda, no estado. Já as pessoas vacinadas com a dose única são 401.518.



Sobre as doses de reforço, 52% da população acima de 12 anos tomou a primeira dose de reforço, enquanto apenas 18% se imunizaram com a segunda dose de reforço. Ao todo, são 7.792.263 pessoas vacinadas com a primeira dose de reforço e 3.179.261 com a segunda, no estado. Já as pessoas vacinadas com a terceira dose de reforço são 23.720.

A pandemia no Brasil



Dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (17) indicam que em 24 horas foram registrados 5.532 novos casos de covid-19 no país. No mesmo período, foram confirmadas 88 mortes de vítimas do vírus. Ainda segundo o boletim, 33.972.660 pessoas se recuperaram da doença e 94.687 casos estão em acompanhamento.



Desde o início da pandemia foram registradas 687.243 mortes por covid-19. Segundo o boletim epidemiológico, o número total de casos confirmados da doença é de 34.754.590.



Ainda segundo o MS, foram aplicadas 485.947.325 doses de vacinas contra a covid-19, sendo 180 milhões com a primeira dose e 161,8 milhões com a segunda dose. A dose única foi aplicada em mais de 5 milhões de pessoas.