Desde o início da atual gestão, a Geo-Rio recebeu investimentos que ultrapassam R$ 100 milhões para atuar em pontos estratégicos e preventivos na cidade do RioDivulgação

Publicado 18/10/2022 16:48 | Atualizado 18/10/2022 17:09

Rio - A Prefeitura do Rio finalizou nesta semana as obras de contenção da Avenida Carlos Peixoto, próximas ao Rio Sul, em Botafogo, na Zona Sul da cidade. As obras foram encerradas após três anos do acidente em que resultou na morte de três pessoas dentro de um táxi após fortes chuvas.



Após o acidente, e com o iminente cenário de risco que o local apresentava para aqueles circulam na via, a atual gestão contratou os estudos para dar início às obras de contenção na Avenida. Os investimentos da Prefeitura e do Shopping Rio Sul giraram em torno de R$ 1,4 milhão.



De acordo com a Geo-Rio, dentre os serviços prestados pelas equipes da fundação de geotecnia estão, a construção de duas cortinas ancoradas de 78 m² e 42 m², além de um muro chumbado com contrafortes de 32 m². Para reforçar a estabilização da área, o talude ganhou, também, contrafortes ancorados e chumbados, viga chumbada, tela de resistência e mureta de proteção.