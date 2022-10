Câmara do Rio aprova isenção de ISS para professores de Educação Física e Recreação - Divulgação

Publicado 18/10/2022 20:54 | Atualizado 18/10/2022 21:03

Rio - A Câmara Municipal do Rio aprovou, na tarde desta terça-feira (18), o projeto de lei 1041/2022 que inclui no rol de isenções do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) a atividade de assessoria esportiva, prestada por professores de Educação Física e Recreação. Se aprovado pelo governador Cláudio Castro (PL), estes profissionais poderão atuar em espaços públicos da orla do Rio, da Lagoa Rodrigo de Freitas e dos pólos e corredores esportivos criados e reconhecidos por Lei.

O PL, criada pelos vereadores Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), Felipe Michel (PP) e Marcelo Arar (PTB), foi aprovada em 1ª discussão e voltará à pauta em 2ª votação.

Segundo Rafael, a proposta tem o objetivo de dar maior garantia aos profissionais quanto à isenção do tributo. "No ano passado, a Prefeitura expediu alvarás transitórios para esses profissionais prestarem esse serviço, e, na época, levantaram-se muitas dúvidas sobre a possível cobrança do ISS. Fiz uma consulta à Secretaria de Fazenda e de Esporte e Lazer e disseram que era um caso de ajuste de procedimento. Como uma possível mudança de interpretação sobre o tema é possível, restabelecendo a cobrança do imposto, nossa ideia é incluir expressamente essa isenção na Lei do ISS, para que os profissionais não corram o risco de serem taxados por mudança interpretativa", disse.



Na mesma sessão, os vereadores rejeitaram o veto total aposto pelo Poder Executivo ao PL1065-A/2022, de autoria do vereador Vitor Hugo (MDB), que cria o programa Biblioteca Digital nas bibliotecas e escolas públicas do município do Rio de Janeiro. Com a rejeição, a matéria seguirá para promulgação pelo presidente da Casa, vereador Carlo Caiado.