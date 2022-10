Carro foi incendiado na Estrada do Camboatá, próximo ao Complexo do Chapadão - Reprodução / Redes sociais

Publicado 18/10/2022 19:24

Rio - Moradores do Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, relatam que milicianos incendiaram um carro na Estrada do Camboatá, que dá acesso às comunidades. Um vídeo gravado na manhã desta terça-feira (18) mostra o automóvel em chamas na via.

Informações preliminares apontam que o carro teria sido usado por criminosos durante um ataque que matou um homem, identificado como Tião, e baleou o policial militar de folga Clarcson Rosa Virgílio . Uma imagem feita por câmera de seguranças mostra o veículo branco em frente ao estabelecimento. Dentro dele, os assassinos abrem fogo, acertando as duas vítimas.

Tião foi levado para a UPA de Edson Passos, mas não resistiu aos ferimentos. Já o sargento, atingido por seis disparos, está internado em estado estável no Hospital das Clínicas Antônio Paulino, em Nilópolis.

Responsável pela investigação, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) afirmou que o automóvel tem características semelhantes, mas não há confirmação de que se trata do mesmo veículo.

A Polícia Militar informou que realizou uma operação nesta terça no Complexo do Chapadão, mas não houve registro de prisões ou apreensões.