Caso ocorreu no Shopping São Gonçalo, nesta última quinta-feira (18)Divulgação

Publicado 18/10/2022 21:46

Rio - Alunos do Ciep 193 Wilson Mendes, de Cabo Frio, na Região dos Lagos, denunciaram episódio de racismo e constrangimento dentro de uma unidade da Lojas Americanas, no Shopping São Gonçalo, na Região Metropolitana. Cinco adolescentes estavam em uma excursão pelo Rio de Janeiro e pararam no local antes de seguir de volta para casa. Os pais dos estudantes afirmaram que vão entrar na Justiça. As informações são do RJ2, da 'TV Globo'.

De acordo com a mãe de um dos adolescentes, identificada como Patrícia Monteiro Rodrigues, um funcionária da loja começou a acusar os estudantes de ladrões, dizendo que todos os alunos do Ciep roubavam, e chamou os seguranças para expulsa-los do local.

Ainda segundo ela, no primeiro momento, o filho não contou o que havia acontecido no shopping, mas chegou em casa triste e com vergonha de relatar o ocorrido.

Um grupo de 32 alunos viajou ao Rio para um passeio da escola, nesta última quinta-feira (13), com o objetivo de visitar vários pontos turísticos como o Maracanã e o Planetário da Gávea. Na volta para Cabo Frio, eles pararam no Shopping São Gonçalo para fazer um lanche.



O grupo se dividiu e os cinco adolescentes que entraram na loja revelaram aos pais que foram imediatamente hostilizados por uma funcionária com palavras preconceituosas e racistas. Eles foram expulsos por seguranças sob acusação de roubo.

Ainda de acordo com Patrícia, um dos adolescentes foi chamado de 'preto' pela funcionária, que os empurrou para fora da loja e chamou os seguranças.

No dia seguinte, a escola convocou os pais para informar o que tinha acontecido e as providências que foram tomadas.

Em nota, o Shopping São Gonçalo informou que repudia todo tipo de discriminação, preconceito ou racismo. "A administração do shopping já está em contato com o lojista para esclarecer o ocorrido”, completou.

Procurados pelo DIA, a Lojas Americanas e a Secretaria Estadual de Educação ainda não se manifestaram sobre o ocorrido.