Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento para a ocorrência ocorreu por volta das 6h14 e confirmou que o atleta já estava morto quando o socorro chegou - Reprodução

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento para a ocorrência ocorreu por volta das 6h14 e confirmou que o atleta já estava morto quando o socorro chegouReprodução

Publicado 19/10/2022 17:24

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, nesta quarta-feira (19), o motorista Cristiano Cristóvão da Silva pelo crime de homicídio culposo. No dia 7 de março deste ano, o engenheiro Renato Moura de Araújo Reyes, de 40 anos, foi atingido por um ônibus da linha 557 (Rio das Pedras-Copacabana), por volta de 6h. De acordo com o MP, Cristiano ele invadiu a via contrária da pista de rolamento e provocou a colisão da bicicleta conduzida por Renato, que morreu no momento do acidente.

Segundo o promotor responsável pela denúncia, Marcos Kac, da 1ª Promotoria de Investigação Penal (PIP) Territorial da área Zona Sul e Barra da Tijuca, Cristiano estava em velocidade superior à permitida na Estrada do Joá, em São Conrado, quando causou a colisão da lateral esquerda do ônibus com a bicicleta conduzida pelo engenheiro. A denúncia reitera que o motorista não observou “seu dever de cuidado, agindo de forma imprudente”.

O promotor ainda pontuou que o laudo realizado do acidente, indicou que a colisão entre a bicicleta e o ônibus, ocorreu no sentido contrário ao veículo conduzido por Cristiano. Segundo o documento, o trecho próximo ao local dos fatos possui sinalização vertical de regulamentação de velocidade de 40 km/h no passeio da pista de sentido para São Conrado, (sentido do coletivo).

Ao depor na 16ª DP (Barra da Tijuca), o motorista afirmou que o ciclista pedalava em “velocidade extremamente alta” no momento em que ele realizava uma curva fechada para a esquerda na sua faixa de rolamento. Cristiano relatou ter parado o veículo de imediato e visto o corpo de Renato caído no chão e que teria acionado a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, mas o atleta não resistiu aos ferimentos e morreu no local.