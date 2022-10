No Túnel- Rebouças o fluxo é intenso com pontos de lentidão - Reprodução/CET-Rio

Publicado 19/10/2022 17:23

Rio- Motoristas enfrentam trânsito intenso em vários pontos na Zona Sul do Rio desde o início da tarde desta quarta-feira (19).



De acordo com o Centro de Operações Rio, por volta das 16h, um acidente em Copacabana ocupou uma faixa na Avenida Henrique Dodsworth, sentido Lagoa. Mesmo após pista liberada, o trânsito na região segue intenso com pontos de lentidão.



Já no Túnel Rebouças, o fluxo é intenso com pontos de lentidão desde a saída da Rua Mário Ribeiro para a Avenida Borges de Medeiros, que tem trânsito lento por toda extensão.

Por volta de 15h30, a Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, também apresentava lentidão na altura do Palácio Guanabara, na direção de Santa Teresa.



Ainda segundo o Centro de Operações Rio, às 17h30, começam as interdições ao redor do Maracanã para o jogo entre Flamengo e Corinthians. Motoristas devem ficar atentos e redobrar a atenção.