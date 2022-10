Jovem é espancado por suposto roubo no Morro do Tamanco - Reprodução

Jovem é espancado por suposto roubo no Morro do TamancoReprodução

Publicado 19/10/2022 16:36 | Atualizado 19/10/2022 16:37

Rio - Policiais da 73ª DP (Neves) estão investigando o espancamento de um jovem em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Os agentes tomaram conhecimento do caso através de vídeo do ato divulgado nas redes sociais.

De acordo com as imagens, o homem agredido, que levou repetidos golpes com um pedaço de madeira, teria roubado moradores da comunidade do Morro do Tamanco, em Engenho Pequeno, bairro de São Gonçalo.

“No complexo de MC (Mentor Couto), Engenho Pequeno, não pode mais roubar mano”, diz o jovem, enquanto está caído no chão com as mãos atadas e sendo forçado pelos agressores a repetir a declaração.