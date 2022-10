Vítima foi socorrida por bombeiros do Quartel da Gávea - Divulgação

Publicado 19/10/2022 16:08

Rio - Uma adolescente de 17 anos foi atropelada na tarde desta quarta-feira (19) por uma moto na altura da Rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Quartel da Gávea foi acionado às 12h13. A vítima, que teve ferimentos leves, foi levada para o Hospital Miguel Couto, na Gávea.

A Polícia Militar e a CET-Rio estiveram presentes no local. De acordo com o Centro de Operações, o trânsito não apresentou retenções no sentido Humaitá, mas no sentido Gávea, o fluxo teve lentidão desde a saída do Túnel Rebouças.