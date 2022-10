O CREAS Stella Maris fica na Estrada dos Maracajas, Ilha do Governador - Reprodução Google

O CREAS Stella Maris fica na Estrada dos Maracajas, Ilha do GovernadorReprodução Google

Publicado 19/10/2022 15:37 | Atualizado 19/10/2022 15:40

Rio – O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Stella Maris, na Ilha do Governador, Zona Norte, teve que suspender suas atividades, nesta quarta-feira (19), por conta de um tiroteio nas proximidades. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), a ação foi realizada para não colocar em risco a vida dos beneficiários e dos funcionários.



Ainda de acordo com a SMAS, as 45 pessoas que estavam presentes no momento para inscrição e atualização do CadÚnico foram acomodadas no interior do Creas para serem atendidas.



A Polícia Militar informou que, nesta quarta-feira, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) e de outros batalhões subordinados ao 1º Comando de Policiamento de Área (Centro, Zona Sul e parte da Zona Norte) atuaram na região da Vila Joaniza, na Ilha do Governador, para coibir movimentações criminosas. O Creas Stella Maris fica na Estrada dos Maracajas, a poucos quilômetros de onde aconteceu a ação.



No início da manhã, policiais militares estariam atuando no local quando homens atiraram contra as equipes, dando início a um confronto. Após o tiroteio, os agentes apreenderam uma pistola, munições, um carregador, 165 invólucros de maconha, 112 invólucros de skank e 94 invólucros de crack. A ação foi encerrada ainda pela manhã.



A ocorrência foi encaminhada para a 37ª DP (Ilha do Governador).



