Rio de Janeiro

Operação da PM deixa quatro suspeitos mortos e seis presos em Itaguaí

Ação na comunidade do Carvão, no bairro Jardim Ueda, mira o tráfico de drogas e grupo criminoso que realiza assaltos na região. Um dos detidos seria líder do crime organizado local

Publicado 19/10/2022 14:40 | Atualizado há 26 minutos