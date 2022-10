Agentes do Botafogo Presente recuperaram o celular furtado - Divulgação

Agentes do Botafogo Presente recuperaram o celular furtadoDivulgação

Publicado 19/10/2022 15:35 | Atualizado 19/10/2022 15:36

Rio – Agentes do Botafogo Presente prenderam em flagrante, na noite desta terça-feira (18), no Flamengo, Zona Sul do Rio, um homem por furto de celular. O preso não teve o nome divulgado.

A equipe estava em patrulhamento pela praia de Botafogo quando foi informada sobre a ocorrência pela vítima. No Aterro do Flamengo, os policiais viram um homem com as características do suspeito e, durante a abordagem, o celular começou a tocar. Os agentes pediram que ele atendesse a ligação; do outro lado estava a vítima; e o prenderam em seguida.

O suspeito e a dona do celular foram levados para a 10ª DP (Botafogo), onde ele foi reconhecido como autor do crime. Os agentes constataram que o preso tem passagens por furto e lesão corporal.