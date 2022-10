Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, no Recreio dos Bandeirantes, onde ocorreu o acidente - Google Street View

Publicado 19/10/2022 14:54 | Atualizado 19/10/2022 15:00

Rio - Um carro atropelou três pessoas, na manhã desta quarta-feira (19), em um acidente no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 11h32 para a ocorrência na Avenida Alfredo Balthazar da Silveira, na altura do número 560. No local, três vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, com ferimentos leves.



Ainda não há informações sobre a identificação e estado de saúde das vítimas.

