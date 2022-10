Criminosos teriam ateado fogo a dois coletivos e uma van em retaliação à operação da PM na favela do Carvão - Reprodução Facebook

Publicado 19/10/2022 14:40 | Atualizado 19/10/2022 15:18

Rio - Quatro suspeitos foram mortos e seis presos em operação da Polícia Militar contra o crime organizado na comunidade do Carvão, no bairro Jardim Ueda, em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio. A ação começou no início da manhã desta quarta-feira (19) e teve como base denúncias recebidas pelo comando do 24ºBPM (Queimados). Dois ônibus e uma van foram queimados no bairro do Chapero, que é vizinho à comunidade alvo da operação.

De acordo com informações preliminares, os coletivos teriam sido incendiados em represália à operação da PM na comunidade do Carvão. Um dos líderes do tráfico na região estaria entre os seis presos pelas equipes da polícia no local. Ele e os outros cinco homens foram encontrados após troca de tiros.

Durante a ação, quatro suspeitos foram encontrados feridos. Eles chegaram a ser socorridos para o Hospital Municipal São Francisco Xavier, no Centro de Itaguaí, mas não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade.

Até o momento, a PM confirma a apreensão de seis pistolas, seis granadas, um simulacro de arma, um carro, uma moto e quantidade de drogas ainda não contabilizada pela equipe na ação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o combate às chamas nos três veículos. Ninguém se feriu no local, segundo a corporação.

Nas redes sociais, moradores falam em clima tenso na região. Imagens dos ônibus e de uma van incendiados foram compartilhadas nas redes sociais. "A chapa está quente aqui em Itaguaí no Chapero. Quem puder evitar, evite. Dois ônibus foram queimados pelos marginais", compartilhou um usuário do Facebook.